BBB 24: Após eliminação Leidy Elin, prêmio do reality show chega em R$ 2 milhões

Após a eliminação nesta terça-feira (26), Leidy Elin teve o poder de aumentar ou não o prêmio do(a) vencedor(a) do Big Brother Brasil 24. Ao encontrar Tadeu Schmidt no estúdio do programa, a trancista conversou com o apresentador e em seguida girou a roleta. Foi sorteado o valor de R$ 250 mil, que acumulou aos R$ 1.950.000,00 que já existiam. Com o acréscimo da bolada, o prêmio do BBB 24 agora está em R$ 2,2 milhões. Na casa, os dez participantes restantes puderam ver o resultado da roleta. Veja!

Ainda na casa antes da eliminação, Giovanna teve que escolher um entre três envelopes aleatórios com valores diferentes e decidir se seguiria com esse acréscimo no prêmio ou se deixaria a responsabilidade para o participante eliminado do jogo.

A nutricionista sorteou o valor de R$ 100 mil, mas, diferente da semana passada, quando foi líder e escolheu o acréscimo do cartão, ela preferiu que o eliminado da vez girasse a roleta e tirasse algum valor. A decisão partiu após Tadeu avisar que o valor sorteado estaria entre os valores zero e R$ 400 mil.

