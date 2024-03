BBB 24: Michel acumula prêmios que ultrapassam valor de segundo colocado do reality

Em apenas 51 dias no Big Brother Brasil 24, o professor de geografia Michel já garantiu um valor maior do que o prêmio do segundo lugar, de R$ 150 mil. O brother adquiriu o equivalente a mais de R$ 250 mil apenas em dinâmicas da casa.

Com vitória nas três últimas Provas do Anjo, Michel ainda conquistou o maior prêmio do programa até agora: um carro que possui valor inicial de R$ 218 mil. Na primeira vitória, recebeu R$ 5 mil em pedidos num aplicativo de entrega de comida, e na última, acumulou outros R$ 10 mil de uma marca de amaciantes.

Fora isso, o professor tem mais de R$ 5 mil de uma marca de produtos de higiene, que premiou toda a casa com o valor na quarta semana de programa. Ainda não acabou!

Em uma ação de um site de vendas, Michel escolheu um videogame no valor de R$ 4,3 mil, e outros R$ 10 mil de uma universidade. No total, o acadêmico de Medicina Veterinária acumula R$ 252,3 mil. Vale lembrar que ele também possui prêmios sem valor estimado, sendo esses duas passagens aéreas com destino nacional e uma bolsa de pós-graduação em uma universidade do Rio de Janeiro.

