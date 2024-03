BBB 24: Rodriguinho desbafa, faz pedido no confessionário e diz que vive 'pior dia da vida'

Emparedado com Fernanda e Lucas Henrique no décimo Paredão da edição, o cantor Rodriguinho teve uma crise nesta terça-feira (27), durante o Raio-X do Big Brother Brasil 24. No confessionário, o pagodeiro desabafou e fez algumas declarações no dia de seu aniversário.

"Bom dia gente, mais um dia aqui, dia de Paredão e eu tô no Paredão. Dia bem difícil para mim, dia do meu aniversário. Eu não sei…", iniciou o músico. “Parece que é o pior dia da minha vida, mas eu escolhi isso. Não posso reclamar. Tô no Paredão com duas pessoas que precisam muito mais do que eu, espero que levem isso em consideração", concluiu.

Mais tarde, o participante "Camarote", teve uma crise de choro no quarto e foi consolado por Fernanda e Michel. “Vai dar certo, acredita”, disse a confeiteira.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)