Gil do Vigor visita BBB 24 e deixa recado para brothers do top 10

Uma visita deixou os participantes do BBB 24 eufóricos na tarde desta quarta-feira (27). Um dos participantes mais carismáticos que já passaram pelo programa Gil do Vigor apareceu dentro da sala, enquanto todos estavam do lado de fora. Gil acenou do lado interno para os participantes.

Quando os participantes puderam entrar Gil não estava mais na casa. "Não vai embora não... A gente não vai te derrubar não, por favor", disse Alane em referência ao episódio em que ela e Beatriz derrubaram Sabrina Sato na última quarta (20).

Ao entrarem na casa, os participantes observam um cavalete com um bilhete deixado pelo ex-BBB. "Oi, gente! Olha onde eu estou. Meu Top 10, parabéns por terem chegado até a aqui. Mas lembrem-se, quem não vigorar tá lascado! Um beijo, Gil do Vigor", lê a Líder.