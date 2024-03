Davi só descobre dentro do BBB 24 quem é Pedro Bial e Tiago Leifert

Davi teve um papo com Matteus no BBB 24, que esclareceu algumas situações para o baiano. O brother descobriu quem é Pedro Bial e Tiago Leifert.

A conversa começou quando eles elogiavam o trabalho do Tadeu Schmidt e Davi pontuou que o apresentador atual do reality show é um profissional de muitos anos ao recordar que o global trabalhava no Fantástico.

“É um comunicador diferenciado. Todos eles que vieram aí… o Pedro Bial, um cara sensacional”, exaltou o gaúcho. “Esse eu nunca vi. Quem é esse? Eu já vi o Conversa com Bial. Ele fez o quê?”, perguntou Davi.

“Ele apresentava o BBB“, respondeu Matteus. “Ele apresentava o BBB? Esse Bial?”, indagou o motorista de aplicativo. “Isso. É um cara muito inteligente”, salientou o Alegrete.

Em seguida, Matteus contou que depois o Big Brother foi assumido por Tiago Leifert. “Esse cara eu já ouvi falar”, disse Davi.“Não sei quem é não”, acrescenta.