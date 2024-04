Após briga com Davi, Beatriz, do BBB 24, perde mais de 300 mil seguidores no Instagram

Beatriz Reis, que chegou a ser apontada como uma das favoritas do Grupo Pipoca no início do BBB 24, perdeu mais de 300 mil seguidores nos últimos três dias após desaprovar o namoro entre Matteus e Isabelle e brigar com Davi.

O perfil da atriz começou a entrar em “queda” ainda na última segunda-feira (8), quando houve o Sincerão e Beatriz discutiu com o motorista de aplicativo. Naquela noite, a sister perdeu mais de 79 mil seguidores. Ela ficou incomodada ao ser chamada de egoísta na dinâmica por Davi.

No dia seguinte não foi diferente. Após ter uma nova briga com Davi, na terça-feira (9), Beatriz recebeu mais de 172 mil unfollows no Instagram. Ainda na tarde desta quarta-feira (10), o perfil seguia baixando o número de seguidores e já conta com quase 58 mil a menos.

E, para piorar a situação da candidata, Beatriz, que está no Paredão com Davi e Isabelle, tem grandes chances de ser eliminada por conta da rivalidade com o baiano. Segundo a Parcial UOL BBB, ela deve sair com 68,48% dos votos.