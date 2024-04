No BBB 24, Alane é consolada por Bia após perder foto da mãe Aline Dias

Na reta final do BBB 24, Alane perdeu a foto da mãe, a coreógrafa Aline Dias, e começou a chorar na casa mais vigiada do Brasil. Sem encontrar o objeto, a atriz paraense atribuiu o sumiço da foto a um sinal negativo e foi consolada pela amiga Beatriz, na tarde desta quarta-feira (10). Conversando com a aliada, a bailarina disse que a lembrança de Aline poderia estar no sofá da casa ou em algum local entre o quarto e a sala. Sem encontrar a foto, Alane começou a criar teorias sobre o sumiço.

“Amiga, será que é um sinal que ela está com raiva de mim?”, falou a paraense.

Depois, a paulista opinou: “Não. Isso é só para te deixar mais forte, Alane". "Mas não tem como ficar mais forte sem ver a foto dela”, respondeu a dançarina.

Em uma das camas do Quarto Fada, Alane ficou triste com a situação e foi abraçada pela aliada. “Não fica chorando, Alane. Ela está pela casa. A gente vai achar. Eu te prometo que a gente vai achar. Ela não está com raiva de você”, aconselhou Bia.

