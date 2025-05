Coluna do Estadão: Caixa pagou R$ 1,5 mi em contratos a empresa de presidente de superfederação

O escritório do advogado Antonio de Rueda, presidente da federação partidária recém-lançada entre PP e União Brasil, já recebeu R$ 1,5 milhão da Caixa por serviços jurídicos desde 2020. É o que mostra um levantamento da Coluna com base em dados do banco estatal. No governo Lula, a companhia já obteve R$ 910 mil, 60% do montante. Sob Rueda, a nova federação terá a maior bancada da Câmara e uma das mais numerosas do Senado. O Rueda & Rueda Advogados, escritório do qual ele é sócio e fundador, mantém dois contratos ativos com a instituição. Um deles foi assinado no mesmo dia em que Rueda foi eleito presidente do União, em 29 de fevereiro de 2024. Procurados, Rueda, o União e a Caixa afirmaram que a contratação da empresa seguiu critérios técnicos.

DIREÇÃO. Desde o fim de 2023, a Caixa é presidida por Carlos Vieira, indicado pelo então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Na federação, Rueda e Lira vão se revezar na chefia do grupo, começando por Rueda.

OUTROS LADOS. A Caixa afirmou que a contratação de escritórios de advocacia segue critérios técnicos, e que outras 109 empresas foram contratadas no edital que escolheu o Rueda & Rueda em 2024. Rueda e o União Brasil disseram que a relação contratual da companhia com o banco estatal começou em 2018 e não tem vinculação político-partidária.'HISTÓRICO. O Novo acionou a AGU e solicitou informações sobre todos os processos judiciais que envolvem fraudes do INSS nos últimos dez anos. A ofensiva do partido ocorre em meio ao desgaste do governo Lula com o escândalo dos descontos indevidos de sindicatos em benefícios de aposentados e pensionistas.

TRANSPARÊNCIA. Com o requerimento, encabeçado por Adriana Ventura (SP), o Novo quer tornar pública a extensão das irregularidades no instituto. "Queremos fiscalizar como caminharam processos judiciais sobre descontos indevidos de aposentados", diz a deputada.

TUDO... A equipe jurídica de Elon Musk no Brasil ainda atua para esfriar os ânimos entre o bilionário e autoridades brasileiras. Com essa missão, os advogados Sérgio Rosenthal e André Giacchetta reuniram-se nesta semana com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e garantiram que o X cumpre as ordens judiciais.

...SOB CONTROLE. No fim de abril, os advogados enviaram petição ao STF para informar que o X precisou resolver "detalhes técnicos" para poder concretizar o bloqueio efetivo de perfis na rede social, como ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes.

PAPEL... O ex-presidente do BC Roberto Campos Neto comunicou formalmente a Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência que passará a ocupar em julho um cargo no Nubank. O documento foi protocolado às 17h06 da última terça-feira, de acordo com registros da CEP obtidos pela Coluna. O economista começará a atuar no banco só após a quarentena prevista em lei.

...PASSADO. Dois dias após o aviso, o presidente da Comissão de Ética, Manoel Caetano, havia afirmado que Campos Neto não tinha consultado o colegiado. Procurada, a CEP não respondeu.

PARA VER, OUVIR E PENSAR

CLICK

Eduardo Leite Governador do Rio Grande do Sul

Em reunião com o governador do Paraná, Ratinho Junior, seu novo colega de partido no PSD. Os dois são cotados para disputar o Palácio do Planalto em 2026.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella, interino)