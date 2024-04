O que rolou no BBB 24 na madrugada desta quarta (10/04)? Última liderança e treta de Beatriz e Davi

O BBB 24 segue com o Modo Turbo ativado e está cada vez mais perto da grande final. Depois de uma série de desentendimentos que começaram no último Sincerão, Davi e Beatriz romperam de vez, e a sister chegou a pedir que o brother não a procure mais. Agora, no top 5, os dois se enfrentam no 20º Paredão da temporada, junto com Isabelle, em berlinda formada pouco depois da eliminação de Lucas Henrique. Confira um resumo do que rolou no BBB 24 na madrugada.

Última prova do líder

Matteus conquistou sua segunda liderança na disputa que teve uma mega estrutura. Os participantes do top 5 deixaram a casa pela primeira vez em 93 dias para a disputa, que consistia em "voar" de tirolesa e arremessar setas em uma faixa com diferentes pontuações. Quem fizesse mais pontos, seria consagrado o vencedor. O gaúcho assumiu o primeiro lugar no placar, após cruzar o trajeto de 80 metros e somar 110 pontos.

Na hora de formar a berlinda, Matteus indicou Isabelle e justificou que a sister foi a última a entrar no grupo 'Fadas'. Em seguida, Davi e Beatriz empataram na votação aberta, e o Líder escolheu o baiano para disputar pela permanência na casa. O motorista de aplicativo teve direito ao Contragolpe e puxou Beatriz para o Paredão.

Davi x Beatriz

Após a formação do paredão, Davi relembrou os desentendimentos recentes com Beatriz e disse que quer levar as amizades que fez dentro do programa para a vida. O brother tenta abraçar Beatriz após falar, mas ela recusa e comenta que está magoada.

"Isso aqui é um jogo de comprometimento do início até o final a gente tem que se comprometer, mas quero te desejar boa sorte no Paredão, independente do resultado, boa sorte na vida", diz Davi.

"Igualmente, te desejo boa sorte, a gente não sabe o resultado. Sobre esse assunto eu não quero falar agora, estou muito magoada. Eu tenho um sentimento muito grande por você, foi o que mais me magoou. Não quero que você entenda que eu falei para você não se posicionar, mas eu tenho meu jeito de jogar, também jogo com meu coração. Tem atitude que dói até mais que um voto na pessoa, sabe?", responde Beatriz.

A conversa termina com Beatriz pedindo que o brother não a procure mais para conversar. "Por favor, não me procure mais. Eu já falei isso pela segunda vez. Eu sou idiota que ainda venho e escuto. Não me procure mais. Qual ponto você não entendeu?", diz.

Sister incomodada

Após o bate boca com Davi, Beatriz desabafou com Alane e Isabelle sobre a insistência do brother. "Ele é jogador, ele quer ficar tentando se sobressair por causa do Paredão, que eu conheço o tipo. Só não quero falar com ele. Tem coisa que não quero resolver, Isabelle. Ele sabe o que falou, onde me ofendeu. [...] Não tem nada resolvido. Não quero resolver. Na verdade, está resolvido, sim: a opinião mequetrefe que ele tem sobre mim, a minha defesa e é isso", diz a vendedora.

"Eu acho que ele queria deixar tudo esclarecido", opina Isabelle. "Não, ele está jogando até agora, ele vai jogar até o final", afirma Alane.

"Ele vai me procurar, eu não vou falar. Se ele começar a vir atrás de mim, eu vou no Confessionário falar para produção: 'está me perturbando, está vindo atrás de mim o tempo todo', não quero que venha atrás de mim falar comigo, não sou obrigada a falar com ele", afirma Beatriz.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)