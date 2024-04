BBB 24: Enquete parcial mostra quem será eliminado no 20º Paredão

O 20º Paredão do BBB 24 está formado com os participantes Beatriz, Davi e Isabelle. Um dos três deixará o programa na próxima quinta-feira (11) e uma enquete realizada pelo UOL demonstra que há um favorito para ser eliminado.

De acordo com o resultado parcial, divulgado na manhã de hoje (10), Beatriz é a participante mais votada para sair do reality, com 62,71% dos votos do público.

O aumento da rejeição do público pode ser explicado por recentes brigas da sister na casa, que entrou em discussões fortes com Davi.

O baiano aparece em segundo lugar na possibilidade de eliminação, com 28,72% de votos do público.

A menor rejeição, pelo 2º Paredão seguido, segue com Isabelle. De acordo com a parcial, a amazonense recebeu apenas 8,58% dos votos na enquete.