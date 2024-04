Em prova radical, Matteus consegue última liderança do BBB 24

Nesta terça-feira (9), a Prova do Líder do BBB 24 foi radical. Os cinco brothers tiveram que saltar de uma tirolesa com alguns pesos e arremessá-los sobre uma pista marcada com números. Pela regra, quem tirasse a maior pontuação ganhava o último reinado.

VEJA MAIS

Veja como foi a dinâmica:

Pela ordem, a paraense Alane foi a primeira a participar da prova, seguida de Isabelle, Matteus, Beatriz e Davi.

A bailarina fez 60 pontos.

A manauara fez 10 pontos.

Matteus ultrapassou as meninas e conseguiu 110 pontos.

A vendedora fez 40 pontos.

O baiano foi o último e fez 100.

Pelo critério de maior pontuação, Matteus levou a liderança e ganhou mais 30 mil reais.