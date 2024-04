BBB 24: Paredão tem Beatriz, Davi e Isabelle na berlinda

Após a última prova do líder do BBB 24, que consagrou Matteus ao reinado, foi formado mais um paredão da edição, nesta terça-feira (09). A votação foi rápida, com direito a indicação ao vivo. Veja como foi a dinâmica da formação do último paredão do reality da TV Globo.

O líder Matteus indicou a Isabelle ao paredão. "Hoje vou indicar ela com dor no coração", disse Alegrete. Isabelle votou em Beatriz: "Vou votar na Bia por estratégia de jogo". Davi votou em Beatriz: "Ontem no Sincerão eu coloquei que ela é uma pessoa egoísta e ela não aceitou". Alane votou em Davi: "Primeiro porque a Isabelle está no Paredão e porque não concordei com o que ele falou da Bia". Beatriz votou em Davi: "Ele deu uma opinião sobre mim e eu fui apenas me defender, não sou obrigada a aceitar".

Como a casa empatou a votação entre Davi e a Bia, Matteus escolheu Davi para a disputa. O mais votado da casa puxou Bia no contragolpe. Por tanto, o último paredão do BBB 24 será entre Beatriz, Davi e Isabelle.