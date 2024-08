Ana Maria Braga se afasta do Mais Você após testar positivo para Covid-19

Ana Maria Braga usou suas redes sociais na manhã desta terça-feira (27) para informar que testou positivo para Covid-19 e, por isso, precisará se afastar do comando do programa "Mais Você" por alguns dias. A apresentadora revelou que decidiu repetir o teste após apresentar sintomas de gripe desde a última segunda-feira (26).

"Oi, gente. Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de Covid que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez. Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar", escreveu a apresentadora em seu perfil no X, antigo Twitter.

Apesar do diagnóstico, Ana Maria tranquilizou seus seguidores ao mencionar que está com todas as vacinas em dia. "Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta! 😘", finalizou.

No Mais Você de segunda-feira, Ana Maria já havia comentado sobre seu estado de saúde, mencionando que não havia acordado bem após uma queda brusca de temperatura em São Paulo. "Além de dar bom dia para vocês, eu queria pedir desculpas. Porque hoje eu estou meio 'baleada', sabe?", disse a apresentadora ao público.

"Anteontem estava 30º em São Paulo. Hoje de manhã, na minha casa, por exemplo, estava 7º. Aí não há coração que aguente, minha senhora. Essa mudança de tempo me derrubou legal", explicou Ana Maria, antes de acrescentar que estava se sentindo cansada e que falaria "mais devagarzinho" durante o programa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)