Ana Maria Braga anuncia morte do criador do Louro José; saiba a causa

O criador do boneco Louro José, Eberson Taborda, morreu nesta segunda-feira (19/8), por insuficiência cardíaca. O anúncio da morte foi feito por Ana Maria Braga durante o encerramento do programa "Mais Você" na TV Globo. Taborda foi o responsável pela criação do icônico personagem que acompanhou a apresentadora por mais de duas décadas.

No programa, Ana Maria expressou seus sentimentos e prestou apoio à esposa de Taborda, Tabata, e aos demais familiares: "Ele tinha insuficiência cardíaca. Deixo meus sentimentos para a mulher dele, a Tabata, e para a família toda”, disse a apresentadora comovida.

Emerson, em colaboração com a apresentadora do “Mais Você”, desenvolveu o formato original do boneco Louro José, que foi interpretado por Tom Veiga, falecido em 2020.

“Morreu hoje cedo uma pessoa muito emblemática para a gente, o Taborda, o bonequeiro responsável pelos bonecos do Louro José lá na sua origem. Eu desenhei e a gente foi chegando junto nesse formato que o Louro Mané é, que o Louro José era”, explicou Ana Maria.

Após a morte de Veiga, o programa "Mais Você" apresentou o Louro Mané como novo companheiro de Ana Maria Braga.