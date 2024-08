Ana Maria Braga se veste de Silvio Santos 'Mais Você' em homenagem ao apresentador

Na manhã desta segunda-feira (19), Ana Maria Braga emocionou os telespectadores ao abrir o programa Mais Você com uma homenagem especial a Silvio Santos, que faleceu no último sábado (17) aos 93 anos. A apresentadora surgiu caracterizada como o icônico comunicador, com terno, gravata e o famoso microfone acoplado que Silvio sempre usava em suas aparições.

Logo no início do programa, o Louro Mané não conteve a surpresa e elogiou: "Você tá de Silvio Santos. Adorei a homenagem, Ana Maria, que linda!". Ana Maria, visivelmente emocionada, explicou a escolha do figurino: "Eu, como adoro fazer televisão, levar alegria pra casa de vocês, assim como ele, acho que não tem mal nenhum a gente rir da gente mesmo, errar e não ter vergonha de falar, não ter vergonha de ser feliz. E a alegria que ele sempre quis. Essa roupa tem hoje todo esse significado", declarou.

A homenagem não parou por aí. Louro Mané também participou do momento segurando um pompom, símbolo da plateia dos programas de Silvio Santos, onde as mulheres do público, carinhosamente chamadas de "colegas de trabalho", agitavam os acessórios nas gravações.

Ana Maria ainda relembrou outro momento marcante da trajetória de Silvio, ao jogar aviõezinhos de dinheiro para o público e perguntar: "Quem quer dinheiro?", trazendo à memória o bordão do apresentador.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)