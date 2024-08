Cristo Redentor é 'vestido' de Silvio Santos em homenagem; veja

Na noite do último domingo (18), o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminado como se estivesse vestindo as roupas de Silvio Santos, com o tradicional microfone no peito. De acordo com os administradores do local, a homenagem é um agradecimento a Silvio Santos pelas décadas em que alegrou e uniu as famílias brasileiras.

Legenda (Foto: Fantástico/Reprodução)

"Ele viveu 93 anos levando alegria a todos que encontrava. Durante décadas, uniu a família brasileira todos os domingos em frente à televisão", disse padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor.

Além disso, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou que irá construir uma estátua de Silvio Santos no bairro da Lapa, onde o apresentador nasceu e cresceu. A iniciativa partiu de um seguidor do prefeito nas redes sociais, que sugeriu a homenagem como forma de revitalizar a região e atrair turismo.

Outras homenagens

Silvio Santos também foi homenageado no sábado (17), quando o prédio da Prefeitura de São Paulo teve imagens da carreira do apresentador projetadas na fachada.

Em 2001, Silvio Santos foi destaque da escola de samba Tradição durante o Carnaval do Rio de Janeiro, em uma homenagem que destacou sua importância na cultura brasileira e na televisão.

Legado de Silvio Santos

Silvio Santos morreu na madrugada do último sábado (17), aos 93 anos, vítima de broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1). Silvio também foi conhecido como o "Rei da Televisão" e deixou um legado significativo na televisão e na cultura brasileira. Sua trajetória começou na década de 1960, quando criou o "Programa Silvio Santos", que se tornou um dos programas mais icônicos e duradouros da TV brasileira. Ele inovou ao introduzir formatos de programas de auditório, game shows e talk shows, criando uma conexão única com o público.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)