Silvio Santos comprou tabuleiro Ouija na internet antes de morrer, revela Tiago Abravanel

O apresentador Silvio Santos fez uma compra inusitada nos últimos momentos de sua vida. Em entrevista ao programa Fantástico, o ator Tiago Abravanel, de 36 anos, compartilhou uma curiosidade sobre os últimos dias de seu avô, que faleceu aos 93 anos no sábado (17). Segundo o ex-BBB, o apresentador se aventurou em compras online e adquiriu os mais diversos produtos, incluindo um tabuleiro Ouija.

Tiago Abravanel relatou que Silvio Santos, apesar da idade avançada, nunca perdeu a paixão pela televisão e, recentemente, aprendeu a comprar pela internet. "Acho que agora, mais pro fim assim, ele descobriu a internet e tava fazendo compras online. Eu falei assim ‘Quê? Tá comprando on-line?’. Imagina, uma pessoa nunca imagina que, do outro lado da tela, o Silvio Santos está comprando um negócio de alguém que tá revendendo", contou Tiago, relembrando com carinho o avô.

Entre os itens adquiridos pelo apresentador, um chamou a atenção de Tiago: um tabuleiro Ouija, conhecido por sua suposta capacidade de se comunicar com espíritos. "Ele comprava as coisas mais inusitadas", revelou o ator. "Aquele tabuleiro que tem as letras assim [Ouija] e conversa com o copo, sabe? Meio místico", completou.

Criado há mais de 100 anos, o tabuleiro Ouija é um jogo que consiste em um tabuleiro com letras, números e palavras como "sim" e "não". Os participantes colocam as mãos em uma prancheta para tentar se comunicar com espíritos, que supostamente movem a seta para soletrar respostas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)