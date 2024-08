Eliana chora com Ana Maria Braga ao lembrar de Hebe e momentos do passado

Na manhã desta sexta-feira (16), a apresentadora Eliana participou do café da manhã do programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga. A ex-contratada do SBT trouxe um álbum de fotos para compartilhar com a anfitriã, e o encontro teve um tom emocional. Durante o bate-papo, as apresentadoras se emocionaram ao revisitar fotografias antigas e relembrar momentos marcantes, incluindo noites com a icônica Hebe Camargo.

"Vivemos uma época muito próxima da nossa juventude. Recentemente, ao abrir um baú importante em casa e me reconectar com sentimentos, encontrei meu álbum de 28 anos e comecei a folhear. Vou completar 52 anos este ano", revelou Eliana.

Do álbum, Eliana apresentou fotos de festas em que ela e Ana Maria Braga estiveram juntas, incluindo uma imagem das duas ao lado de Hebe Camargo.