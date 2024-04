Advogado de personal de Gracyanne diz que não houve traição e alfineta Belo

Desde a última sexta-feira (19), quando foi anunciada oficialmente após uma convivência de 16 anos, a separação do casal Gracyanne Barbosa e Belo vem ganhando novos capítulos. No último sábado (20), o advogado Joabs Sobrinho, responsável pela defesa do treinador físico Gilson Oliveira, 42 anos, declarou em um vídeo enviado ao Splash, do portal UOL, que seu cliente e Gracyanne tiveram uma relação consensual "entre adultos livres" e que "não houve traição".

Após ter tido seu nome exposto na mídia como sendo o pivô do término do ex-casal, o personal trainer emitiu um comunicado, em conjunto com seu advogado, em que afirmam que a exposição do affair com a musa fitness foi uma trama montada por Belo para alavancar a sua nova turnê com o Soweto. Segundo o defensor, a intenção seria desviar todos os holofotes para o cantor de pagode.

Joabs Sobrinho acusa o cantor e o jornalista Leo Dias, responsável por dar a notícia da separação em primeira mão, com a concordância de Belo, de divulgar inverdades. "Belo não precisava disso, muito menos Leo Dias, trazendo uma situação à tona de maneira completamente distorcida", argumenta.

Ele também criticou a forma inconsequente como a situação foi conduzida: "Estão manipulando, destruindo a vida de um jovem que trabalha duro na área da saúde. O fisiculturismo é algo muito sério. Ele trabalha em uma academia. Ele é um profissional. As pessoas estão manipulando as informações, e ele está sendo atacado, ameaçado. Mas vamos corrigir todas essas injustiças."

Também no sábado, Gilson Oliveira compartilhou um vídeo nos Stories do Instagram, onde falou aos seus seguidores: "Fala, galera, tudo bem? Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida. Acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagens no direct, WhatsApp, etc. Mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete, porque eu cansei de me calar e irei falar TODA A VERDADE", prometeu.

Segundo Joabs, seu cliente vai poder se pronunciar oficialmente na terça-feira (23), durante uma entrevista que será conduzida pelo ator Raul Gazola no canal do advogado no YouTube.

Belo fala pela primeira vez sobre Viviane Araújo

Em entrevista ao Fofocalizando (SBT), ainda na sexta (19), o cantor Belo falou sobre outro fato que veio à tona juntamente com a notícia de sua separação: a traição à ex-mulher, Viviane Araújo. Ele admitiu o erro, mas assegurou que Gracyanne não teve qualquer envolvimento com o término do casamento com a rainha do Salgueiro.

"Eu a traí, sim, com outra mulher, mas não foi a Gracyanne. E ela [Viviane Araújo] sabe disso", afirmou Belo, que também comentou sobre a possibilidade de ter sido traído por Viviane: "Não posso afirmar isso, pois estava vivendo aquele momento".