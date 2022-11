Abertura do Festival Itália Mia atrai grande público na Estação das Docas

O maior festival de cultura italiana do Pará, Itália Mia, começou nesta terça-feira (22). O evento oferece uma jornada de três dias de música, dança, gastronomia, exposição e cinema no Boulevard das Feiras, da Estação das Docas. A abertura, realizada à noite, contou com a presença do embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, entre outras autoridades, que assistiram ao espetáculo de clássicos italianos com a cantora Alba Mariah e o Trio Paraense (pianista Jacinto Kahwage, multi-instrumentista Luiz Pardal e percussionista Paulo Assunção) e os bailarinos da Cia de Danças Ana Unger com apresentações de tarantella e ballet. O festival é realizado pelo Grupo Liberal.

No Teatro Maria Sylvia Nunes aconteceu a abertura oficial do evento. O embaixador parabenizou a vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana, que também é vice-cônsul da Itália no Pará e idealizadora do festival. “A iniciativa é muito importante porque vamos relembrar a grande contribuição dos italianos ao estado do Pará, como o arquiteto Antonio Landi, que fez várias igrejas aqui no século XIX. E vi, agora, (no Itália Mia) um ítalo-venezuelano que produz mussarela de búfala aqui no Pará, (o queijo) que é uma bandeira da comida italiana, isso é muito bom”, comemorou. Ele ressaltou que o festival é uma boa iniciativa para fortalecer as relações bilaterais entre o estado do Pará e a Itália, inclusive, em razão do interesse dos italianos pelo ecoturismo na Amazônia.

Alba Mariah e o Trio Paraense tocam os clássicos italianos ao lado dos bailarinos. (Cristino Martins/ O Liberal)

Rosângela Maiorana observou que o Brasil é considerado a segunda Itália pelo grande número de descendentes que aqui vivem: 32 milhões. “As culturas italiana e paraense têm muito a ver. Elas têm gastronomia rica, arte e a sensibilidade do seu povo, que também é muito festivo”, comparou, já antecipando que o Itália Mia veio para ficar e terá novas edições com novos homenageados.

Ela falou sobre a homenagem ao pai, o jornalista Romulo Maiorana, fundador do Grupo Liberal, que é homenageado no festival pelo centenário de nascimento. “Meu pai nasceu em Recife, filho de imigrantes italianos, da Calábria, e veio para Belém (anos 50) depois de ter morado em Natal e na Itália”.

Já a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, representando o presidente Ronaldo Maiorana, disse que o festival é um importante meio de conhecimento da cultura italiana e de fortalecimento da economia local.

Romulo Maiorana é homenageado na edição. (Cristino Martins/ O Liberal)

Exposições e gastronomia

Logo na entrada do Boulevard, o público foi recebido por atores caracterizados como Leonardo da Vinci, Mona Lisa e a rainha Catarina de Médice. Entre as exposições no local, está a reprodução do gabinete de trabalho Romulo Maiorana, com objetos pessoais dele, e uma sala de exibição do documentário “Romulo Maiorana 100 Anos”, produzido pela TV Liberal. Mais adiante, o salão oferece vários quiosques da gastronomia italiana, entre massas, doces e cafés.

Uma das pessoas que foi prestigiar o evento, foi a descendente de italiana Verna Vianna Francês. “Vim conferir as comidas típicas das regiões, como a Sicília, e encontrei, assim como o café expresso e a pizza napolitana. Vou voltar amanhã, inclusive, para ver os filmes”, destacou. Já o casal Antônio e Neiva Bacelar elogiou que o festival “é um espaço especial, a Itália está sempre no nosso coração de turistas. Gostamos da pizza e do cappuccino, muito bom”.

O espetáculo de abertura lotou a plateia do teatro. A interpretação emocionante de Alba Mariah e dos exímios músicos foi bastante aplaudida. Os clássicos italianos foram acompanhados pelos bailarinos do Centro de Dança Ana Unger, com coreografia de Unger e Ivan Franco, que surpreendeu ao encerrar a apresentação com uma mistura de carimbó.

Espaço Gastronômico do Itália Mia (Cristino Martins/ O Liberal)

Os visitantes também puderam conferir os primeiros filmes do I Festival de Cinema Italiano, que está sendo exibido presencialmente em 39 cidades brasileiras, incluindo Belém, durante o Itália Mia, e também na plataforma do festival de cinema, de forma gratuita.

Autoridades prestigiaram o evento

Várias autoridades prestigiaram o evento, como o chefe da Casa Civil do governo do Estado, Luiziel Guedes, que representou o governador do Pará, Helder Barbalho; e o presidente da Fundação Cultural de Belém, Michel Pinho, que representou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

“Parabenizo essa brilhante iniciativa do Grupo Liberal em trazer esse festival da cultura italiana ao nosso estado. É uma ratificação dessa fantástica culinária e arte italiana e da memória desse povo que contribuiu de maneira tão importante para o desenvolvimento do nosso povo, da nossa cidade, do estado e do Brasil”, elogiou Guedes.

“A importância da Itália na história de Belém, desde o final do século XIX, tem um passo fundamental na igreja, nas praças e na organização do trabalho. Esse festival resgata esse processo importante e aponta para o futuro a possibilidade de fazer negócios e intercâmbio que são importantes para Belém”, declarou Pinho.

Plateia lotada na abertura. (Cristino Martins/ O Liberal)

Também estiveram presentes o cônsul da República do Suriname, Wendel Alfons; a vice-cônsul do Japão, Keiko Kikuchi; o cônsul benemérito da Finlândia, João Augusto Rodrigues; o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Tourinho

O Festival Itália Mia é uma realização do Grupo Liberal. Tem o patrocínio de Prefeitura de Belém, Mirella, BeiT, Embaixada da Itália no Brasil e Italian Trade Agency com apoio institucional do Governo do Pará.