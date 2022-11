Começa o Festival Itália Mia em Belém

O Itália Mia, maior festival de cultura italiana já realizado no Pará, começa nesta terça-feira, 22, com várias atrações gratuitas no Galpão 3 da Estação das Docas, em Belém. Gastronomia, música, dança, exposições e cinema estão na programação, assim como uma homenagem especial ao centenário de nascimento de Romulo Maiorana, fundador do Grupo Liberal que era filho de italianos. O evento realizado pelo Grupo Liberal e pela Embaixada Italiana no Brasil, acontecerá até a quinta-feira, 24.

“O objetivo do festival é estreitar as relações da Itália com o Pará. A Itália e o Pará têm um povo semelhante: alegre, acolhedor e admirador das artes”, destaca a vice-cônsul da Itália no Pará e vice-presidente do grupo Liberal, Rosângela Maiorana. “Durante esse três dias, o objetivo é que os paraenses conheçam, até de forma sensorial, um pouco desse país que é tão admirado pelo mundo todo”, conta. “O Brasil é maior país italiano depois da Itália, com mais 30 milhões de descendentes vivendo neste país”, aponta.

A abertura oficial acontece às 19h, com a presença do embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello. Haverá o show da cantora Alba Mariah acompanhada pelo Trio Paraense formado pelos músicos Luiz Pardal (violino, bandolim e gaita), Jacinto Kahwage (piano) e Paulinho Assunção (percussão). “Serão três dias de música italiana. Vamos fazer os grandes clássicos, como ‘Caruso’, ‘Dio Come Ti Amo’ e ‘Canzone Per Te’”, conta Alba Mariah.

Alguns trechos da apresentação serão acompanhados por dançarino do Centro de Dança Ana Unger, com a “Performance Pás de Deux Romântico e Tarantela”. “O repertório diversificado, com músicas conhecidas do público, nos inspiram a coreografar, pois traduzem a essência e a personalidade do povo italiano”, destaca Ana Unger, que assina as coreografias com Ivan Franco. As danças serão apresentadas por Noêmia Tavares, Allan Araújo, Yasmin Souza, Tiago Assis, Daniela Souza, Keron Reis, Paula Acsa, Fernanda Tocantins, Alcides Jr e Raynara Silva. As atrações de música e dança voltam a se apresentar em todas as noites do Itália Mia.

Programação do dia

Antes da abertura, o público vai poder conferir a programação a partir das 11h da manhã, no Espaço Gastronômico, onde será servido um almoço típico e também o jantar, às 18h. Às 15h, será a primeira turma do Curso Introdução ao Mundo do Vinho. E às 16h inicia o Festival de Cinema Italiano o filme “A Moça com a Valise” (La Ragazza con la Valigia) e, às 20h30, haverá a exibição de “A Bela Moleira” (La Bella Mugnaia), ambos no Cine Estação.

Centenário

O coordenador-geral do Itália Mia, Aurélio Oliveira, destaca que a primeira edição do festival presta homenagem à memória do Jornalista Romulo Maiorana “pela importância da trajetória dele, que contribuiu para a evolução da comunicação no estado”. A meta é que, a cada edição, o Itália Mia homenageia uma nova personalidade de raízes italianas.

Um espaço expositivo instagramável vai reproduzir o gabinete de trabalho com objetos pessoais de Romulo Maiorana, no antigo prédio-sede de O Liberal, na Rua Gaspar Viana. Nesse ambiente será exibido o vídeo-documentário sobre a trajetória dele, conforme explica a organizadora Vânia Leal. O vídeo foi veiculado pela TV Liberal, no domingo, 20, após o Fantástico, ficará disponível no Globoplay.

“As outras duas exposições do Itália Mia, serão um corredor com uma linha do tempo da chegada dos imigrantes italianos ao Pará e as fotografias das fachadas de prédios históricos de Belém de autoria do arquiteto italiano Antônio José Landi”, explica Vânia, que fez a curadoria das imagens registradas feitas pelos fotógrafos Everaldo Nascimento, Felipe Bispo e Flávio Anjos, de O Liberal.

Cinema

O jornalista e crítico de cinema Ismaelino Pinto, coordenador do Festival de Cinema Italiano, explica que o evento inicia com a mostra “Retrospectiva Musas do Cinema Italiano”. Nele, o público vai rever oito clássicos com as grandes estrelas do cinema italiano, como Sophia Loren, Cláudia Cardinale e Gina Lollobrigida. As exibições acontecem no Cine Estação (Teatro Maria Sylvia Nunes), da Estação das Docas, entre os dias 22 e 24.

O festival de cinema continua no período de 25 a 27 com a mostra de “Inéditos”, que vai exibir nove filmes contemporâneos no Cine Sesc Ver-o-Peso, como “Siccità”, de Paolo Virzi, “Acqua e Anice”, de Corrado Ceron, e “L’ombra Del Giorno”, de Giuseppe Piccioni, entre outros.

Gastronomia

Referência mundial em culinária, as iguarias italianas podem ser conferidas no Espaço Gastronômico, que terá a participação dos seguintes restaurantes e adegas: Pizzaria do Jegue, Cusina 26, Cantina Italiana, Família D’Itália, Pissolati Café, Grand Cru, Adega Wine, Ice Bode, Pizzaria Di Mare e Fiore di Bufala. O consumo é pago. Ainda, o evento oferece o curso gratuito “Introdução ao Mundo do Vinho”, que teve três turmas de 15 alunos formadas previamente por meio de inscrição na internet.

O coordenador explica que o Itália Mia tem origem nas celebrações anuais de San Gennaro, que costumavam acontecer em Belém, porém, o festival “explora mais aspectos dessa cultura e da influência dela no país e, especificamente, em Belém do Pará, com a imigração para o estado”, detalha. “O propósito é que o festival seja a parte do calendário da cidade pela relevância cultural dele, pela importância dessa imigração e das influências italianas em nosso estado”, completa.