Festival Itália Mia: Os segredos da gastronomia italiana estarão presentes no evento

O Grupo Liberal promove uma incrível viagem gastronômica pelos sabores da Itália. O “Festival Itália Mia” visa valorizar ainda mais a cultura italiana na capital paraense, o que será feito por meio de um espaço gastronômico e um curso de introdução ao mundo dos vinhos A culinária italiana é uma das mais saborosas do mundo. Com pratos que envolvem os mais variados tipos de vegetais, carnes e massas, restaurantes como Pizzaria do Jegue, Cusina 26, Cantina Italiana, Família D’Itália, Pissolati Café, Grand Cru, Adega Wine, Ice Bode, Pizzaria Di Mare e Fiore di Bufala já garantiram participação no festival, que será realizado na Estação das Docas entre os dias 22 a 24 de novembro. E conta com o patrocínio de Prefeitura de Belém, Mirella, BeiT, Embaixada da Itália no Brasil e Italian Trade Agency. O apoio institucional é do Governo do Pará.

Vale destacar que a harmonia da comida italiana com bebidas requer um conhecimento sofisticado. Por isso, o festival vai oferecer uma experiência sensorial e gastronômica por meio do Curso de Introdução ao Mundo do Vinho. Serão três turmas de até quinze pessoas. Uma a cada dia do evento. As aulas começam às 15h, na Estação das Docas, e o curso é totalmente gratuito. As inscrições estão abertas na página digital.grupoliberal.com/italia-mia. As vagas são limitadas.

A história e a cozinha italiana evoluíram juntos. Foram os italianos que inventaram o sorvete, a pizza e o café com leite. Antepastos, massas, risotos, doces e bebidas italianas cativam o paladar ao redor do planeta. Todo este sabor tem origem na própria história do país. Muitos modos de preparo criados na Itália tiveram seus nomes influenciados pelas cidades de origem, como, por exemplo, o “à bolonhesa”, “à napolitana”, “à milanesa” que foram criados nas cidades de Bolonha, Nápoles e Milão, respectivamente. Essas e outras formas de preparo influenciaram diversas culturas, principalmente a do Brasil.

Agende-se

“Festival Itália Mia”

Data: 22/11 a 24/11

Local: Estação das Docas