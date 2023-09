Festival The Town reúne famosos; veja a galeria de fotos dos bastidores

O Festival The Town agitou o último final de semana na capital paulista reunindo estrelas internacionais. A coluna acompanhou os shows do feriado de 7 de setembro, com Maroom 5, The Chainsmokers, Joss Stone, Ne-Yo, além das brasileiras Ludmilla e Maria Rita. Mas o nome desse festival foi Bruno Mars, que encerrou o mega evento ontem. Veja ainda alguns famosos que circularam no festival. Fotos: Divulgação / Assessoria The Town / Alê Virgilio

