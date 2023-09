Demi Lovato chega ao Brasil para fazer show no The Town neste sábado (2)

Pela 11ª vez, Demi Lovato desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (01) e foi recebida por centenas de fãs que a aguardavam no local. A cantora é headline do festival The Town, que acontece neste final de semana.

Ela chegou filmando a recepção calorosa dos fãs brasileiros que lotaram o aeroporto e tiveram que ser contidos por barreiras. Demi não parou para tirar fotos, mas acenou, mandou beijos e fez coração com a mão sempre que gritavam seu nome.

No X, antigo Twitter, internautas comemoraram sua chegada e compartilharam fotos e vídeos do momento. A tag "WELCOME BACK DEMI" ficou entre os assuntos mais comentados do momento nas redes sociais.

Demi esteve no Brasil em 2022 com sua turnê "HOLY FVCK", que também foi atração do palco principal do Rock in Rio. Ela é uma das artistas internacionais que mais fez passagem pelo país. A cantora se apresentará neste sábado (2), no The Town, em São Paulo.

Recentemente, Luísa Sonza lançou a música "Penhasco 2" com participação de Demi cantando perfeitamente em português. A brasileira também estará festival e os fãs já estão especulando uma possível surpresa das duas no palco.

Veja como foi a chegada de Demi Lovato no Brasil:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)