Premiações, espetáculo de dança, matrimônio, novos projetos musicais e muito mais na coluna

Indústria

Estão abertas as inscrições para a programação técnica da XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA), que será realizada pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema FIEPA), no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, de 22 a 25 de maio. A programação completa e os ingressos podem ser acessados pelo site https://www.fiepa.org.br/fipa/.

Empresarial

Mayanna de Oliveira Beckman, presidente do CME – Conselho da Mulher Empresária, da Associação Comercial do Pará – ACP, fará uma visita empresarial no dia 17 deste mês ao Grupo Preço Baixo, unidade da Cidade Nova em Ananindeua. No dia 24, ela comanda o “Almoço com Elas” e no dia 30, acontece o Business Day, com rodada de pitch entre as associadas do CME.

Dança

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Dança, 29 de abril, a Cia Experimental de Dança Waldete Brito apresenta o novo espetáculo “Que Se Dane a Minha Obra”, contemplado no Edital Paulo Gustavo de Múltiplas Linguagens. Vai ser no próximo sábado, dia 20 de abril, no barracão da Universidade do Samba Piratas da Ilha, em Mosqueiro, às 20h.



Comemoração

O Ecoparque Natura em Benevides completa 10 anos no próximo dia 23 de abril. A fábrica chegou para impulsionar a geração de negócios sustentáveis na Amazônia. Ao longo dessa década, o parque passou por transformações e modernização, que uniu inovação tecnológica com processos mais justos e garantia de origem sustentável.

Pesquisa

A renomada revista internacional Frontiers in Neurology publicou este mês um estudo desenvolvido no Pará, que foca em pacientes vítimas de traumatismo craniano com perdas visuais. A pesquisa é de autoria do Dr. Leonardo da Costa, que é fisioterapeuta, e contou com a orientação do Dr. Givago Souza e participação do neurocirurgião, Dr. Carlos Lobão.

Wedding

(Foto: Ubirajara Bacelar)



Patrícia Vasconcelos e Marcos Loureiro se casam no próximo dia 18 de maio, na Igreja de Santo Alexandre, em Belém. A festa será no espaço Fra.

Congresso

(Foto: Divulgação)



O cirurgião dentista Luan Queiroz participou do Congresso Clinica Argentina, em Buenos Aires. O evento é um dos maiores do mundo na área de estética odontológica.

Prêmio-I

Legenda (Foto: Marco Nascimento)



Giuseppe Mendes, André Godinho e Eduardo estão à frente da plataforma de liderança Ampla da Amazônia, que lançou um importante prêmio de jornalismo no Estado.

Prêmio-II

(Foto: Marco Nascimento)



Profissionais da Comunicação da capital paraense participaram do coquetel de lançamento do Prêmio Ampla de Jornalismo, no Manjar das Garças, em Belém.

Música

(Foto: Divulgação)



O cantor paraense Hugo Santos está com novo projeto voltado para o mercado de eventos sociais na capital e também para shows no interior do Estado.

Beleza

(Foto: Roberto Silva)



Roberta Silva vai representar o Pará no Miss Brasil Aqua Nature, que será realizado na cidade de Joinville , em Santa Catarina.