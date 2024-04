Circo na cidade, festival gastronômico, BBB 24, Mister Brasil 2024 e muito mais na coluna

Circo

O renomado ginasta brasileiro Diego Hypolito e o tradicional Circo Kroner uniram forças em uma parceria inédita que promete surpreender o público a partir desta sexta-feira, dia 12 de abril, em Belém. O esporte e o entretenimento proporcionará uma experiência única e emocionante para os espectadores do espetáculo circense no estacionamento do shopping Bosque Grão Pará.

Lançamento literário

Foi um sucesso, neste final de semana, o lançamento dos livros “Contos Ministeriais” e “Ministério Público & Literatura”, promovido pela Associação do Ministério Público do Pará, ocorrido no CEAF, órgão do MPPa. O cerimonial foi de Edila Porto, com estrutura de som e iluminação da equipe de Jefferson Goldenberg.

Churrasco

Com o tema “Muiraquitã”, que busca valorizar a culinária regional, a segunda edição do Festival Frimil, o maior festival de churrasco da região Norte, acontece neste sábado, dia 13 de abril, a partir das 12h, no Shopping Metrópole Ananindeua.O evento reunirá um time de assadores locais e nacionais, além de proporcionar uma grande experiência gastronômica.

Prêmio

A plataforma de liderança Ampla Amazônia, sediada em Belém, lançou ontem (10), o I Prêmio Ampla de Jornalismo. A iniciativa visa o reconhecimento e o incentivo a profissionais da comunicação de todo o país e engajar a categoria na promoção do desenvolvimento regional amazônico. O prêmio tem patrocínio dos escritórios Pinheiro & Mendes Advogados e Fonseca Brasil.

Eventos

A Business Eventos, que está sob o comando da empresária Patrícia Goddoy, é uma das participantes do learning program promovido pela New Events - curso de certificação internacional em organização de eventos. Com isso, a Business será a primeira empresa do Pará e do Norte do Brasil a obter a certificação. A New Events é a certificadora do Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos (IEEA).

Big Brother

(Foto: Divulgação)



A paraense Alane Dias superou o oitavo paredão do BBB24 e chegou ao TOP5. Ela conta com a ajuda da nossa torcida para seguir rumo ao Top3.

Internacional

(Foto: Divulgação)

O casal Natasha de Paula e Wilson Lobato curtiu temporada de férias por alguns países da Europa. Na foto, os dois na famosa cidade de Veneza, na Itália.

Ranking

(Foto: Divulgação)

O jornalista paraense Kenzo Machida ficou em segundo lugar no ranking dos 30 jornalistas mais bonitos do Brasil. Ele já integra essa lista há alguns anos.

Beleza

((Foto: Divulgação))



O gaúcho Matheus Maia foi eleito o homem mais bonito do país no Concurso Mister Brasil 2024.

Mister

(Foto: Raffa Rodrigues)



Marcrys Amorim, Mister Paragominas, representou o Pará no concurso Mister Brasil 2024, que foi realizado no Rio Grande do Sul.

Wedding

(Foto: Divulgação)



O vocalista da banda I Love Pagode, Renan Albuquerque, escolheu a Torre Eiffel, em Paris, para pedir a namorada Paola Costa em casamento.