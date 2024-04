Serviço itinerante, 15 anos do Boulevard, gastronomia paraense em foco e muito mais na coluna

Criatividade

A Casa Dakini promete agitar o cenário cultural na próxima quarta-feira, dia 24, com um encontro único entre a artista visual Andréa Noronha e o arquiteto Marcos Nascimento, na exposição Ciclos. Em uma conversa dinâmica e inspiradora, eles mergulharão nas interseções entre arte e design, prometendo revelar novas perspectivas sobre criatividade e estética.



Inauguração

A Afya Educação Médica inaugura amanhã (23), a sede da instituição em Belém, na Travessa Dr. Moraes, bairro Nazaré. Para marcar a data, será realizado um evento com a presença de diretores do Grupo Afya no país, autoridades da área da saúde, do estado e município, e representantes da comunidade médica.



Congresso

O médico ortopedista, Dr. George Kalif, do Hospital Maradei, esteve no Rio de Janeiro, participando do 19º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, realizado no Complexo Windsor Oceânico. O evento, que reuniu palestrantes renomados do Brasil e do exterior, apresentou um programa científico abrangente, com ampla atualização em todas as áreas da especialidade.

Pocket Show

Na próxima quarta, dia 24, o Boulevard Shopping, que celebra 15 anos em novembro, inicia as comemorações de seu aniversário em evento exclusivo para convidados com um pocket show do trio de MPB Gilsons. No evento, um projeto especial de múltiplas expressões artísticas será apresentado aos convidados.

TRE Itinerante

Capitão Poço, Ourém, Bragança e Salinópolis serão as primeiras cidades a receber a Carreta Itinerante do TRT-8, que conta com a participação do Ministério do Trabalho e Emprego, INSS e Caixa Econômica Federal. Dúvidas como FGTS, Salário Mínimo, férias, 13º Salário, aposentadoria, contrato de trabalho podem ser tiradas durante os atendimentos.

Lançamento

A cantora Zaynara, nova revelação da música paraense, lançou a música "Sou do Norte" e o videoclipe do novo trabalho em todas as plataformas digitais.(Foto: Vênus Caroline)

Encontro

Belém sediou o IV Fórum Nacional de Secretarias de Comunicação. O evento foi organizado pela SECOM, tendo a frente as jornalistas Vera Oliveira e Aline Passos. (Foto: Bruno Cecim)





Gastronomia

O Chef paraense Flavio Amoedo foi um dos responsáveis pelo cardápio do cantor Belo em um dos shows da turnê do artista que roda o país.(Foto:Divulgação)





Clipe

A cantora e compositora paraense Jaloo entrega aos fãs um presente especial: o lançamento do tão esperado clipe “Profano”, faixa do seu último álbum, “Mau”.(Foto: Felipe Rufino)





Comemoração

Acirema Fontoura vai receber convidados para festejar os 31 anos de sua Contábil, bem como apresentar seus novos espaços colaborativos.(Foto: Divulgação)





Moda

Kelem Tavares participou de ensaio de moda na capital paraense.(Foto: Will Brito)