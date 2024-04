Amizade BBBs, idade nova, show sertanejo, exposição na europa e muito mais na coluna

Originalidade

Coleção de cuias feitas de barro é destaque no Salão do Móvel de Milão. O design imprime originalidade às peças e valoriza a cultura de povos originários. A proposta é uma parceria da Guá Arquitetura com o mestre ceramista Levy Cardoso e fortalece o trabalho de dezenas de ceramistas do paracuri, em Icoaraci.

Coral

Os ensaios do coral livre e aberto, que estão acontecendo no Centro Unificado de Cultura e Arte-CUCA, sob a regência da professora e cantora lírica Jena Vieira, continuam sempre nas quintas-feiras, das 15 às 17hs. As audições são direcionadas para jovens e adultos.

Festival

A Comunidade Católica Sementes do Verbo realizará nos dias 19, 20 e 21 de abril um Festival de Jovens no Convento Nossa Senhora do Carmo, em Belém/PA, com o tema "Sinfonia da oração". Estima-se um público de aproximadamente 300 pessoas, vindos não somente da capital paraense, mas também de diversas cidades do interior do Estado.

Seletivas

Pelo terceiro ano consecutivo, o Festival Se Rasgum vem abrindo espaço e palco para novidades musicais da região da Amazônia Legal em sua tradicional etapa das Seletivas Se Rasgum. Bandas e cantores dos estados do Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins podem se inscrever até o dia 2 de maio.

Metal Fest

No próximo dia 20 de abril, no espaço cultural Maloca das Amazonas, em Belém, será realizado o Amazonian Metal Fest - Rhegia Celebration, que além da Rhegia, traz os shows das bandas Mitra, From Myth to Reason, Nocturnal Bleed e Able To Return (Santarém).O festival comemora um ano do lançamento do disco The Battle of Deliverance, da Rhegia.

Representatividade

Os atores Bruno Gagliasso, Klebber Toledo, Alessandra Negrini, Bruno Gissoni e Yanna Lavigne participam, neste final de semana, em Belém, da Semana dos Povos Indígenas.(Foto: Divulgação)

Sucesso

A paraense Alane Dias e Bia do "Brasil do Brasil" formaram uma linda amizade no BBB24. As duas estão fazendo sucesso fora da casa.(Foto: Reprodução/Instagram)





Show

A dupla Henrique & Juliano faz show no próximo sábado, no Mangueirão, em Belém. O selo é da Bis Entretenimento. (Foto: Divulgação)





Moda

O modelo Ryan Torres participou de editorial de moda na capital paraense. As fotos foram feitas em um casarão da capital paraense. (Foto: Will Brito)





Aniversário

O deputado Chicão, presidente da Assembleia Legislativa do Pará,soma idade nova nesta sexta, dia 19. Ao lado da esposa, Maria Inês Melo festejará a data. (Foto: Guilherme Thorres)





Comemoração

A advogada Luana Leal Viegas, do escritório Sá Souza Advogados, comemorou aniversário ao lado de amigos e familiares, em Belém.(Foto: Divulgação)