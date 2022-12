Mega da Virada: Confira 7 curiosidades sobre o maior sorteio da loteria brasileira

JÁ PENSOU?

Mega da Virada 2022: apostadores investem R$ 265 mil em 'super bolão'

Essa é uma boa maneira de ficar mais perto do tão sonhado prêmio de R$ 500 milhões para quem acertar as seis dezenas, da Mega Sena da Virada 2022, no próximo sábado (31), pelas Loterias Caixa