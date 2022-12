Mega da Virada: veja quais os números que mais saem na loteria e saiba como apostar

O sorteio dos números da Mega da Virada deste ano está se aproximando, faltando apenas quatro dias para ser realizado. Os jogadores têm até as 17h do sábado (31) para finalizar suas apostas, seja simples ou com bolão, para tentar a chance de se tornar o mais novo milionário brasileiro. Veja como realizar seu jogo e quais os números se repetiram mais vezes desde 2009, quando foi criada esta modalidade do sorteio.

Quais os números que mais saem na Mega da Virada?

Número 10 - quatro vezes;

Números 3, 5, 20, 33 e 36 - duas vezes cada;

2, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 56 e 58 - duas vezes cada;

Números 1, 4, 6, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57 - uma vez cada.

Como apostar na Mega da Virada?

O jogador interessado em participar do concurso deve ir até às 17h (horário de Brasília) na lotérica desejada e realizar a aposta nos números escolhidos. Outra opção é participar de um bolão com números escolhidos pelo próprio sistema da Caixa Econômica Federal ou organizado por um grupo de amigos.

As apostas também podem ser realizadas por meio do internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online, até às 17h do dia 31 de dezembro, data do sorteio que será realizado às 20h.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)