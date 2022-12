Mega da Virada 2022 tem prêmio para quina e quadra? Veja como é a distribuição do valor

O Brasil terá um novo milionário no último sábado do ano, dia 31 de dezembro, quando a Caixa Econômica Federal sorteará os números da Mega da Virada, que deve pagar cerca de R$ 450 milhões ao vencedor. No entanto, muitos apostadores não sabem se o concurso também premiará aqueles que acertarem cinco números (quina) e quatro (quadra). Pensando nisso, o Oliberal.com explicou como fica a divisão de valores da premiação, confira.

VEJA MAIS

Mega da Virada 2022 tem prêmio para quina e quadra?

Sim! O que pode render boas quantias ao apostador. No entanto, esse valor pode variar caso ninguém acerte os seis números (sena), já que, por ser um sorteio especial que não acumula, o valor é distribuído para os acertadores da quina.

Distribuição do valor destinado ao pagamento dos prêmios

62% - primeira faixa - seis acertos (sena); 19% - segunda faixa - cinco acertos (quina); 19% - terceira faixa - quatro acertos (quadra).

Relembre os valores de quinas e quadras anteriores

Mega da Virada 2021: prêmio de R$ R$ 378 milhões - Quina R$ 50.861,33 | Quadra R$866,88. Mega da Virada 2020: prêmio de R$ R$ 325 milhões - Quina R$ 48.978,81 | Quadra R$ 919,27. Mega da Virada 2019: prêmio de R$ R$ 304 milhões - Quina R$ 57.537,06 | Quadra R$ 1.099,78. Mega da Virada 2018: prêmio de R$ 302 milhões - Quina R$ 6.664,73 | Quadra R$ 240,17. Mega da Virada 2017: prêmio de R$ 306 milhões - Quina R$ 10,5 mil | Quadra R$ 423,12.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)