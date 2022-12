Mega da Virada 2022: apostadores investem R$ 265 mil em 'super bolão'

Apostadores de Dourados, no Mato Grosso (MT), se reuniram para jogar na Mega Sena da Virada, concurso 2550. O inusitado foi o investimento de R$ 265 mil em 'super bolão'. E para não dar problema, o grupo tem até contrato. Segundo o administrador, estão ativos 12 bolões, com 1.200 cotas. Essa é uma boa maneira de ficar mais perto do tão sonhado prêmio de R$ 500 milhões para quem acertar as seis dezenas, no próximo sábado (31), pelas Loterias Caixa. Com informações do G1.

Essa não é a primeira vez que o grupo se une para tentar a premiação máxima. Ano passado o grupo fez um bilhete único, com o número máximo de bolas liberadas pelo sistema da caixa, e pagou R$ 22.510,50 na Mega Sena. Em entrevista ao G1, o administrador das apostas, Ademir de Almeida, de 44 anos, afirmou que as expectativas são altas.

"A cada ano que passa as chances são maiores, e nós vamos aprimorando. No primeiro ano, apostamos apenas um bilhete e, hoje, participamos de todos os principais sorteios. Neste ano, resolvi abrir novos bolões para atender mais pessoas."

Para se ter noção, um dos bolões tem 98 pessoas e R$ 30 mil “investidos”. Foram duas apostas, sendo uma no valor de R$ 22.510,50 e outra de R$ 8 mil no concurso especial. “É um jogo de sorte, estamos apostando e confiando que vai dar certo”, conta.

Quando iniciou as super apostas de Mato Grosso?

Esse grupo, coordenado por Ademir, iniciou em 2017 e já receberam R$ 22 mil em prêmios no mesmo ano, que foram investidos em outros jogos. Já em 2019, o grupo acertou a quadra da Quina e levou R$ 1,1 milhão.

Este ano já foram mais de R$ 100 mil nos principais sorteios. Na Lotofácil da Independência, o grupo acertou 13 números e faturou R$ 18.500.