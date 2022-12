Mega da Virada: veja dicas de simpatias para ter sorte no jogo e ganhar os R$ 500 milhões

Faltam apenas três dias para o sorteio milionário da Mega da Virada, que ocorre no próximo sábado (31). Na esperança de tentar a chance de aumentar os dígitos da conta bancária, muitos brasileiros buscam formas de se preparar antes de registrar os números escolhidos. Uma boa opção para atrair a sorte antes de registrar o jogo é realizar uma simpatia que pode ajudar a ter o seu bilhete premiado. A Caixa Econômica Federal elevou o valor da premiação de fim de ano. Quem acertar as seis dezenas da Mega Sena, concurso 2550, poderá receber R$ 500 milhões.

Moedas da Sorte

Material:

6 moedas de R$ 1;

1 saco de tecido nunca usado antes;

1 papel branco;

1 caneta azul.

Modo de preparo:

Separe o saco de tecido e coloque as moedas dentro. Em seguida, pegue o papel branco e escreva com letras maiúsculas a frase: “EU QUERO GANHAR NA MEGA DA VIRADA”. Após isso, dobre o papel, coloque dentro do saco e leve-o quando for à lotérica realizar o jogo. Se você optar por realizar a aposta pela internet, segure o objeto com o papel dentro até que o seu jogo seja registrado.

Simpatia com folha de louro

Material:

1 caixa de madeira pequena;

1 papel de presente verde;

10 folhas de louro;

1 trevo de quatro folhas de qualquer material;

Números escolhidos para apostar na Mega da Virada.

Modo de preparo:

Antes de iniciar a simpatia, escolha o santo de sua preferência e faça uma oração a ele, pedindo sorte para conquistar o tão sonhado prêmio. Em seguida, pegue a caixa de madeira e coloque dentro: dez folhas de louro, o trevo de 4 folhas e os números escolhidos para realizar o jogo.

Após este passo, pegue o papel verde e use-o para embalar a caixa de madeira, como um presente. Por fim, guarde o objeto em um local que somente você tenha acesso, registre o seu bilhete e aguarde pelo resultado.

Simpatia do Ovo

Material:

1 ovo;

1 folha de papel;

1 recipiente de sua preferência;

1 caneta de qualquer cor.

Modo de preparo:

Pegue a folha de papel e escreva os seis números escolhidos por você para apostar na Mega da Virada. Embaixo dos números, escreva seu nome completo e coloque dentro do recipiente. Em seguida, quebre um ovo e misture com os papéis, cubra a mistura e leve para o congelador por 4 horas. Após este tempo, enterre a mistura no quintal de casa e cruze os dedos até a hora do resultado.

Simpatia da cebola roxa

Material:

1 cebola roxa;

1 folha de papel em branco;

1 caneta ou lápis na cor preta;

1 fio preto;

1 prato branco de sua preferência;

1 cartela de jogo da Mega da Virada.

Modo de preparo:

Pegue a cartela da Mega da Virada e anote os seis números que você irá apostar. Reescreva os números na folha de papel em branco, corte a cebola roxa ao meio e coloque o papel entre as duas partes. Pegue o fio, amarre a cebola bem firme com três nós e guarde o alimento em cima de um prato branco. Por fim, coloque o prato com a cebola embaixo da cama e deixe até o horário do sorteio dos números.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)