Mega da Virada: O que acontece quando o valor não é resgatado? Veja como evitar, caso seja premiado

No próximo sábado (31) a lista de milionários brasileiros ganha mais um integrante: o apostador que acertar os números sorteados na Mega da Virada, com o prêmio de R$ 450 milhões. Após o resultado do sorteio, divulgado nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal, o jogador premiado tem o prazo de até 90 dias para retirar a quantia.

Para onde vai o prêmio, caso não seja resgatado pelo ganhador?

Conforme previsto na Lei 13.756/2018, o valor será repassado integralmente para o Financiamento Estudantil (Fies), gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), que é um programa que permite o acesso ao ensino superior, com financiamento parcial ou integral das mensalidades do curso escolhido pelos alunos.

Desde o início do ano até novembro, a Caixa repassou ao programa o total de R$ 347.960 referente aos prêmios não resgatados pelos ganhadores dentro do prazo legal.

Como evitar a perda do prêmio?

Para conseguir receber a quantia milionária, o jogador deve ficar atento a alguns detalhes. Veja quais:

Guardar o comprovante gerado após realizar sua aposta na lotérica em um local seguro e que seja fácil de lembrar.

em um local seguro e que seja fácil de lembrar. Evite andar com o comprovante na carteira ou na bolsa, para que que ele não caia do acessório. Caso isso aconteça, você não conseguirá comprovar que é o responsável pela aposta premiada.

Em casos de apostas feitas por meio dos canais online da Caixa Econômica Federal, é gerada uma senha, além de solicitar o CPF do jogador. Portanto, guarde a senha em um local que você não corra o risco de perder ou esquecer quando for à uma agência da Caixa solicitar o prêmio.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)