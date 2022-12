Mega da Virada 2022: veja resultado, quantos ganhadores e quais os números do último sorteio

O sorteio da Mega da Virada acontecerá neste sábado (31), com o maior prêmio da história entregue pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 500 milhões para o ganhador que acertar os números do concurso 2550. Desta vez serão R$ 122 milhões a mais do que o último sorteio, realizado no fim de 2021. Confira quais foram os números do sorteio do ano passado e quantos foram os ganhadores da quantia milionária.

Quantas pessoas ganharam na Mega da Virada 2021?

O prêmio milionário foi dividido em R$ 189.062.363,74 para cada uma das duas apostas que acertaram os seis números do concurso. Uma delas foi registrada por um apostador de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que ganhou o prêmio por meio de uma aposta simples no valor de R$ 4,50. O outro bilhete premiado veio de Campinas, em São Paulo, por meio de um bolão com 14 cotas vendidas.

Quais foram os números sorteados na Mega da Virada 2021?

Os números do último sorteio foram: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)