Surpresinha na Mega da Virada: veja como funciona esta modalidade nas loterias

Grande parte dos apostadores da loteria da Mega da Virada já registraram seus jogos, seja nas lotéricas ou de forma online. Entretanto, o que para alguns pode ser fácil, se torna um desafio para o restante das pessoas: escolher os números para apostar dentre os 60 disponíveis. Para isso, a Caixa Econômica Federal criou a Surpresinha, modalidade que pode facilitar a vida dos jogadores.

O que é a surpresinha?

A surpresinha é um gerador de jogos aleatórios idealizado pela Caixa Econômica Federal, que realiza a seleção dos seis números, ou mais, escolhidos para apostar em todos os tipos de loterias. O apostador que estiver indeciso quanto aos números que serão apostados, pode recorrer à Surpresinha, que tem o mesmo valor de uma aposta simples, e registrar o seu jogo, que será gerado automaticamente.

Como jogar na surpresinha?

O apostador pode optar por duas opções: ir até uma casa lotérica de sua preferência ou gerar o jogo no site oficial das loterias. Em ambos os casos, basta selecionar o campo da surpresinha, indicar quantos números e quantos bilhetes serão apostados e efetuar o pagamento do jogo. Após a aposta ser efetivada, os números, que ficam mascarados com "XX", são revelados ao jogador.

Quanto custa a surpresinha?

O valor da aposta mínima, com seis números, custa R$ 4,00. A partir de sete números, até 20, que é o limite, o valor do jogo aumenta. Veja:

6 números: R$ 4,50

7 números: R$ 31,50

8 números: R$ 126,00

9 números: R$ 378,00

10 números: R$ 945,00

11 números: R$ 2.079,00

12 números: R$ 4.158,00

13 números: R$ 7.722,00

14 números: R$ 13.513,50

15 números: R$ 22.522,50

16 números: R$ 36.036,00

17 números: R$ 55.692,00

18 números: R$ 83.538,00

19 números: R$ 122.094,00

20 números: R$ 174.420,00

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)