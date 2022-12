Mega da Virada movimenta casas lotéricas em Belém

A um dia do sorteio da Mega da Virada, que neste ano oferta um prêmio estimado em R$ 500 milhões, é intenso o fluxo de apostadores nas loterias da capital. Na manhã desta sexta-feira, 30, havia uma pequena fila de pessoas em uma agência localizada no Terminal Rodoviário de São Brás, porém a movimentação era constante, principalmente no guichê específico para realizar jogos.

De acordo com Sérgio Reis, que é gerente do estabelecimento, o volume de apostas aumentou ao longo da semana e deve chegar ao pico nesta sexta e sábado. “O movimento está ótimo e como está se aproximando o dia do sorteio, a nossa expectativa é que mais pessoas venham, até porque a gente sabe que é costume do brasileiro deixar tudo para a última hora”, comentou ele que destaca que a procura é alta tanto por cartões comuns quanto pelos “bolões”.

Por ser um concurso especial, a Mega da Virada costuma oferecer as premiações mais altas. Inicialmente, a previsão era que o prêmio fosse de R$ 450 milhões, mas a Caixa atualizou a estimativa para R$ 500 milhões. Outro diferencial é que o prêmio não acumula, ou seja, se não houver um ganhador que acerte os seis números da faixa principal, são contemplados aqueles que acertarem cinco números e assim sucessivamente.

A bolada milionária e as regras diferentes são um atrativo tanto para os apostadores habituais quanto aqueles que resolvem arriscar a sorte, como é o caso da dona de casa Alzira Moraes. “Eu geralmente aposto só no final do ano mesmo pra ver se eu consigo alguma coisa. O prêmio atrai, mas eu não necessito de tudo, pra mim R$ 100 mil já estava bom demais. Se eu ganhar na quina ou na quadra, já fico satisfeita”, conta ela, que, no entanto, confessa que já apostas em diferentes lotéricas e também em bolões. “Se ganhar, vou ajudar quem necessita. Não me enche os olhos muita grandeza. Quero só ajudar quem necessita realmente”, acrescenta Alzira.

Mas a alta concorrência ou mesmo a possibilidade de dividir o prêmio com outros vencedores não afasta quem sempre faz uma fezinha. O servidor público Wellington Queiroz esteve na lotérica para fazer três jogos individuais e está esperançoso. “Eu sempre aposto e confio muito na Mega Sena porque já até ganhei numa quadra. A Mega da Virada atrai muito. Chega no fim do ano todo mundo corre pro prêmio maior. Se eu ganhar essa bolada, nem tenho em mente o que fazer com tanto dinheiro, mas a princípio eu gostaria de fazer doações e ajudar pessoas que estão mais necessitadas, como hospitais e ONG’s, e a minha família com certeza”, afirma.

As apostas para a Mega da Virada serão aceitas até às 17h deste sábado, 31, e o sorteio ocorre no mesmo dia às 20h. Os interessados podem se dirigir às casas lotéricas em todo o Brasil ou ainda apostar pela internet no site ou aplicativo Loterias Caixa, disponível para dispositivos Android e iOS. Vale ressaltar que cada cartão com escolha de seis números custa R$ 4,50, mas pela internet o valor mínimo é de R$ 30. O pagamento é feito via cartão de crédito.