Esclerose múltipla: Butantan descobre novo tratamento com veneno de cascavel

O Instituto Butantan descobriu um novo tratamento para a esclerose múltipla que é feito a partir do uso da proteína do veneno da cobra-cascavel. A informação foi divulgada no site oficial do centro de pesquisa na segunda-feira (27).

A substância obtida da cobra, chamada crotoxina, teria capacidade de atuar na acetilcolina, um neurotransmissor fundamental para o funcionamento do sistema nervoso.

Pesquisa em estágio inicial

Um estudo em modelos animais publicado na revista Brain, Behavior, and Immunity mostrou que o composto estudado evitou o desenvolvimento da doença em 40% da amostra tratada.

O estudo também apontou que aqueles que não ficaram doentes apresentaram níveis aumentados de genes para receptores em que a acetilcolina atua, enquanto os doentes tiveram estes genes suprimidos.

Isso significou que a regulação da via da acetilcolina pode ser importante no controle da esclerose múltipla.

Apesar dos resultados encontrados, a pesquisa, que traz uma nova perspectiva sobre o tratamento da doença, está em estágio inicial e ainda não há previsão de se tornar um produto.

A proteína presente no veneno da cascavel é estudada pelo Butantan há mais de 20 anos. Testes em modelos animais já haviam demonstrado diversos benefícios da substância, como reduzir a inflamação de sepse (quando substâncias químicas desencadeiam uma inflamação em todo o corpo), inibir a proliferação de células tumorais e aumentar a resposta do sistema imune ao câncer.

Esclerose

A esclerose múltipla é uma doença autoimune neurológica crônica que acomete quase 2 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Brasil, estima-se que 40 mil indivíduos convivam com a doença. A condição ocorre quando o sistema imune ataca o cérebro e a medula espinhal, e os sintomas dependem da localização e da gravidade dos danos.

De difícil diagnóstico, a doença pode se manifestar de forma variada em cada pessoa, com sintomas que vêm e vão. Entre os efeitos da enfermidade estão problemas de visão, cansaço, tontura, dificuldade para caminhar e manter o equilíbrio, dormência, formigamento ou fraqueza nos braços e pernas.

É possível ter piora durante infecções, frio extremo, calor, fadiga, exercício físico, desidratação, variações hormonais e estresse emocional.

Não existe cura para a esclerose múltipla, mas os fármacos atuais ajudam a controlar os sintomas, melhorar a qualidade de vida dos pacientes e retardar a progressão da doença.

No entanto, seu acesso é limitado: a terapia pode custar até US$ 90 mil (R$ 450 mil) por ano por paciente, segundo a Sociedade de Esclerose Múltipla dos Estados Unidos.

A ciência segue buscando tratamentos mais eficazes, de baixo custo e com menos efeitos adversos. No Brasil, há alguns medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).