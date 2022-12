Jovem tem AVC e diz que achava ser coisa de 'velho'; entenda

Bruna Aguiar Machado, de 23 anos, foi às redes sociais relatar o caso de emergência médica por que passou, com complicações as quais lida até hoje. Ela teve um acidente vascular cerebral (AVC), mas demorou a perceber e, em um primeiro atendimento em uma unidade de saúde, problema não foi identificado e tratado como dor muscular, já que ela estava na academia quando começou a ter os sintomas. As informações são de Viva Bem.

No relato que ela fez no TikTok, Bruna Aguiar disse que nem pensou em AVC porque achava que era algo que só acontecia com “pessoas mais velhas”. Ela aproveitou o caso para alertar as pessoas sobre os sintomas.

Como o AVC aconteceu?

Bruna lembrou que no dia 12 de novembro, enquanto estava na academia, sentiu uma forte tontura, porém, relevou em parte porque tem pressão baixa e labirintite. "Normalmente, quando sento, ela passa, mas dessa vez não passou". Foi quando ela começou a perder os sentidos e o pânico se instalou. Em vez de procurar ajuda, ela foi até o banheiro, com enjoo, e se deitou no chão até se sentir melhor.

Naquele mesmo dia, no fim da tarde, novamente ela passou mal. "Me deu tontura, visão toda branca com umas bolinhas, fiquei uma hora assim até voltar a me sentir bem. Depois fui até a casa de uma amiga, como se nada tivesse acontecendo e lá comecei a sentir uma forte dor nas costas", disse. O incômodo irradiou até o braço e o pescoço. "O braço formigava muito, subia para a cabeça e formigava o pescoço e a cabeça."

Não teve jeito, Bruna foi levada ao pronto-socorro, mas a equipe não percebeu nada anormal, a não ser uma suposta dor muscular. E assim ficou, por dois dias, com dor no pescoço e na cabeça. "Fiquei tomando analgésico. Mas, na madrugada de segunda para terça, meu braço queimava, meu olho começou a doer e não conseguia mais engolir. Achei que ia morrer engasgada."

Dois diagnósticos

Bruna não conseguia engolir e tinha que aliviar a saliva cuspindo em um saquinho. O rosto dela inchou e um dos olhos ficou levemente caído. Ela foi levada novamente ao pronto-socorro à noite. E a primeira suspeita foi esclerose múltipla, e ela foi internada. Mas, após exames, diagnosticou-se um AVC.

A jovem recuperou quase todo o domínio do corpo, mas ainda sente queimação no braço, e a mão e o pé esquerdos ficam gelados, além de persistirem dores no pescoço, atrás do olho e na cabeça. De acordo com o relato de Bruna, o que ficou seu AVC foi um trauma.

"Para mim, AVC era uma coisa que só dava em pessoas mais velhas e era algo com que você morre [sic], muito grave. Quando falou 'você teve um AVC', eu entendi que eu morri. Foi um susto muito grande", desabafou Bruna Machado.

Ela complementou: "Foram seis dias de UTI, mais um e meio no quarto, mas agora já está tudo bem. Tenho que tomar muito cuidado, ficar um mês de repouso". Além disso, ela tem tomado anticoagulante e remédio para dor, por causa da queimação.