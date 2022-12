Claudia Rodrigues vende bens para pagar cirurgia de R$ 26 milhões: 'Vou me curar'

Já faz algum tempo desde quando a humorista Claudia Rodrigues contou que tinha sido diagnosticada com esclerose múltipla. A descoberta da doença mudou a sua vida e desta vez ela revelou que colocou alguns bens à venda para custear uma cirurgia milionária.

O procedimento de R$ 26 milhões agirá contra a doença e irá melhorar as sequelas. Claudia disse em entrevista à Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que estava animada e esperançosa.

“Vou me curar… Essa cirurgia vai sarar minhas sequelas. É genial”, disse Claudia Rodrigues.

A cirurgia tem a previsão de ser realizada no primeiro semestre de 2023, nos Estados Unidos. Nela, o médico coletará informações sobre as vitaminas em falta no corpo da pessoa, para conseguir equilibrá-las.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)