Esclerose Múltipla: confira os famosos diagnosticados com a doença que acometeu Ludmila Dayer

Na tarde da última quarta-feira (29), a ex-atriz de “Malhação”, Ludmila Dayer, revelou que foi diagnosticada com esclerose múltipla aos 39 anos. Ela levantou uma grande discussão sobre a doença na web ao contar, durante uma live, que procurou tratamento médico após sentir problemas visuais e cognitivos. Com o diagnóstico, a famosa se juntou a alguns outros artistas que também possuem esclerose múltipla. Confira:

A esclerose múltipla atinge, geralmente, pessoas entre 20 e 40 anos de idade, com uma incidência maior entre as mulheres. De acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (Abem), se trata de uma “doença neurológica, crônica e autoimune”. Ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares.

Quais famosos têm esclerose múltipla?

Claudia Rodrigues

A atriz Claudia Rodrigues ficou conhecida em todo o Brasil por protagonizar Marinete, na série “A Diarista”, da rede Globo. Claudia foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2000. Desde então, ela foi internada diversas vezes para tratamento.

Guta Stresser

Guta Stresser, a eterna Bebel, de “A grande família”, foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2020. A atriz, de 49 anos, teve dificuldades durante o quadro “Dança dos Famosos” e buscou ajuda médica para saber a causa. Após consultar profissionais de diferentes áreas, ela fez uma ressonância magnética em janeiro de 2021 e descobriu a doença.

Ana Beatriz Nogueira

A atriz Ana Beatriz Nogueira revelou possuir esclerose múltipla em 2018, no entanto, ela foi diagnosticada em 2009. Mesmo com os tratamentos, a famosa continuou com os trabalhos na rede Globo. Seu trabalho mais recente foi em "Um lugar ao Sol".

Selma Blair

A atriz americana Selma Blair, de 46 anos, revelou que possui Esclerose Múltipla desde 2018. Famosa por papéis em filmes como "Legalmente loira" e "Segundas intenções", a atriz informou que foi diagnosticada depois de sofrer os sintomas ‘durante anos’.

Jack Osbourne

Jack Osbourne, de 36 anos, filho do famoso astro do rock Ozzy Osbourne, foi diagnosticado com esclerose múltipla três semanas após o nascimento de sua filha, em 2012. Na ocasião, ele procurou ajuda médica após ficar sem enxergar.

Christina Applegate

Em agosto de 2021, a atriz americana Christina Applegate, de 49 anos, anunciou que foi diagnosticada com esclerose múltipla. A atriz de "Samantha Who?" e “Disque Amiga para Matar” disse viver numa “estranha jornada”, mas que estava recebendo apoio de pessoas com a mesma condição.

Jamie-Lynn Sigler

A atriz Jamie-Lynn Sigler, conhecida por seu trabalho na série "Família Soprano", revelou em 2020 que convive com a doença desde que tinha 20 anos. Porém, ela só compartilhou a notícia cerca de 15 anos depois, quando já estava com 34 anos. A famosa contou que no começo não tinha sintomas, mas que eles foram aparecendo nos últimos 10 anos.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)