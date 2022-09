Atriz Ludmila Dayer, 'ex-Malhação', é diagnosticada com esclerose múltipla

A atriz Ludmila Dayer, 39 anos, foi diagnosticada com esclerose múltipla. De acordo com o site Splash, da UOL, a atriz que ficou conhecida por integrar o elenco de Malhação da TV Globo, nas temporadas de 1995 e 2000, divulgou por meio de uma live no Instagram nesta quarta-feira, 28, o seu diagnóstico.

Atualmente a artista mora nos Estados Unidos e se naturalizou norte-americana. Ela percebeu alguns sintomas ao sentir problemas visuais e cognitivos. Ela revelou ainda que optou por eliminar da sua alimentação carne, ovo, gordura, glúten, cafeína e álcool, para controlar a doença também pela ingestão de alimentos.