Guta Stresser trata esclerose múltipla com canabidiol; entenda como a cannabis ajuda no tratamento

Nesta semana, a atriz Guta Stresser, conhecida por seu papel de Bebel na série "A Grande Família", da TV Globo, revelou ter sido diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença ocasionada pela inflamação e degeneração da bainha de mielina que reveste os neurônios. A condição não tem cura e os acometidos apresentam sintomas como fadiga, espasmos, dor, problemas de memória e alterações de humor. Entre os tratamentos para melhorar a qualidade de vida está o canabidiol (CBD), uma substância encontrada na cannabis, que está sendo usado como alternativa para reduzir os impactos da doença na atriz.

A cannabis, chamada de maconha, apresenta mais de 500 compostos, porém, o mais explorado pelos estudiosos é o Canabidiol (CBD), que tem propriedade analgésica, anti-inflamatória, antioxidante, ansiolítica, antidepressiva, neuroprotetora, anticonvulsiva e anti náuseas. No tratamento da esclerose múltipla, ele é potencialmente benéfico por sua ação anti-inflamatória e contra a dor. "O CBD pode, ao controlar a inflamação, ajudar com que as pessoas não evoluam para uma doença mais grave. É uma questão que devemos conhecer melhor com o uso mais prolongado dos pacientes", diz o médico e neurocientista Rogério Panizzutti.

Vantagens no uso do Canabidiol

Segundo Rogéio Panizzutti, a vantagem do CBD em relação a outros anti-inflamatórios é seu baixo efeito colateral. "Qual é a grande vantagem do CBD? As medicações muito usadas no controle da resposta inflamatória têm efeitos colaterais. E isso prejudica o uso das pessoas de forma mais regular, constante. O CBD tem um perfil de segurança positivo", explica o neurocientista.

Quais os medicamentos à base de cannabis aprovados no Brasil?

No Brasil, o único medicamento à base de cannabis aprovado é o Metavyl. No entanto, outros 18 produtos, oito à base de extratos de cannabis sativa e dez de CBD, são utilizados pelos médicos no país sem classificação oficial de medicamento, porém, com autorização para prescrição. O Metavyl é usado no controle dos espasmos gerados pela esclerose múltipla e contém, além do CBD, o THC, também encontrado na cannabis.

"Os principais efeitos farmacológicos do THC incluem analgesia, relaxamento muscular, antiemético [redução das náuseas e dos vômitos] e estimulação do apetite. Enquanto o CBD vai ter um efeito analgésico, anticonvulsivante, relaxante muscular, ansiolítico, neuroprotetor, antioxidante e também diminui a atividade psicótica", explica Wilson Lessa Junior, psiquiatra e professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). De acordo com Lessa, o uso diário com de até 12 "puff" é seguro e não traz risco ao paciente.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de OLiberal.com)