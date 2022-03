Usar produtos a base de maconha pode deixar a pessoa 'chapada'?; entenda

Não é de hoje que as medicações à base de canabinoides, substâncias encontradas ou extraídas da Cannabis, popularmente conhecida como maconha, estão sendo prescritas por médicos ao redor do mundo. Seja para tratamento de epilepsia, fibromialgia, ansiedade ou outras doenças, os remédios podem ser a verdadeira salvação para aqueles que convivem com determinados problemas de saúde. No entanto, com o aumento da circulação dos produtos, muitos pacientes acabam se questionando se, ao usar a medicação, correm o risco de ficarem "chapados" ou "brisados", termo usado para as alterações causadas pelas substâncias psicotrópicas que, por atuar no sistema nervoso central, podem afetar o funcionamento do cérebro, causando euforia, mudanças de humor, pensamentos, comportamentos ou sentimentos. Por isso, entenda se fazer o uso deses produtos pode alterar o humor e comportamento.

VEJA MAIS

Quais substâncias podem ser encontradas na Cannabis?

Mais de 500 compostos podem ser encontrados na planta, porém, os mais explorados pelos estudiosos são o Canabidiol (CBD) e o tetrahidrocanabinol (THC)

Qual é a substância da Cannabis que causa efeito psicotrópico nas pessoas?

O THC é o responsável pela alteração mental naqueles que fazem o uso recreativo da substância. O composto é um potente estimulante de apetite, relaxante muscular, analgésico e anti-inflamatório, podendo atuar também nas náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia. Já o CBD não provoca nenhuma alteração da percepção da realidade e tem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, antioxidantes, ansiolíticas, antidepressivas, neuroprotetoras, anticonvulsivas e anti náuseas.

Se eu usar qualquer produto que contenha THC vou ficar "chapado"?

Não necessariamente. O "efeito" depende da resposta do THC nos pacientes e a concentração dele no medicamento. Estudos demonstram que alguns pacientes podem sentir os efeitos psicotrópicos a partir de 10 mg de THC por dose, já outros, não. Múltiplos fatores podem ser influenciadores no surgimento do efeito, incluindo a genética de cada paciente, a via de administração e metabolismo. Porém, na grande maioria dos usuários com receita, não são demandadas doses altas da substância, pois produtos com doses baixas e até mesmo sem THC, só a base do Canabidiol, já é o suficiente para aliviar os sintomas das doenças.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)