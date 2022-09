Esclerose múltipla: conheça os sintomas e a doença que acomete a atriz Ludmila Dayer

A atriz e ex-Malhação Ludmila Dayer, de 39 anos, anunciou em uma live no Instagram que foi diagnosticada com esclerose múltipla. A atriz explicou que era acostumada a praticar esportes e começou a perceber diferenças no seu corpo, como a perda de cognição e visão, além de sentir muita fraqueza. Veja os sintomas e os fatores relacionados à doença.

"Era um sintoma atrás do outro e, por isso, fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer.”

O que é esclerose múltipla?

É uma doença neurológica autoimune crônica provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem a mielina, que é uma capa de tecido que protege os neurônios.

Quando esse tecido é danificado, há uma dificuldade de transmissão de impulsos neurológicos, afetando locais como o cérebro, tronco cerebral, nervos ópticos e a medula espinhal.

Com esta alteração no sistema nervoso, a pessoa passa a sentir sintomas que podem afetar atividades simples realizadas em seu dia a dia.

Esta doença atinge, geralmente, pessoas entre 20 e 40 anos de idade, e é predominante entre mulheres. No Brasil, estima-se que existam 40 mil pessoascom esclerose múltipla.

Quais os sintomas?

Fraqueza ou cansaço;

Dormências ou formigamentos;

Dor ou queimação na face;

Visão borrada, mancha escura no centro da visão de um olho, sensação de olho embaçado, perda visual ou visão dupla;

Perda da força muscular, dificuldade para andar, espasmos e rigidez muscular;

Falta de coordenação dos movimentos ou para andar, apresentando tonturas e desequilíbrio;

Disfunção na bexiga ou intestinos;

Problemas de memória, de atenção, processamento de informações acontecem de forma mais lenta;

Alterações de humor, depressão e ansiedade.

O que leva uma pessoa a ter esclerose múltipla?

Genética

Pessoas que possuem parentes na família com esclerose múltipla têm maior probabilidade de ter a doença.

Ambiente

Fatores ambientais como latitude geográfica e local de nascimento, além de pouca exposição solar e baixos níveis de vitamina D no organismo.

Vírus

Algumas infecções virais podem estimular o sistema imunológico a desenvolver a esclerose múltipla. Os principais vírus associados são: Epstein-Barr (mononucleose), Citomegalovírus e Varicela-zoster. No caso da atriz, a suspeita é de a doença tenha sido desencadeada pelo vírus Epstein-Barr.

Outros fatores

Obesidade na infância ou adolescência, tabagismo e dietas com excesso de sal e gordura.

