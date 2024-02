Selma Blair revela rotina de saúde após diagnóstico de esclerose múltipla: ‘Sinto dor o tempo todo'

Selma Blair, atriz conhecida pela participação nos clássicos de comédia romântica ‘Legalmente Loira’ e ‘Tudo para Ficar com Ele’, compartilhou, em seu Instagram, atualizações sobre o estado de saúde desde o diagnóstico de esclerose múltipla e síndrome de Ehlers-Danlos, em 2018.

No vídeo, a artista de 51 anos relata sentir dores no corpo o tempo todo. “Envelhecer dói, você tem que se alongar, mas eu não posso me alongar por causa da síndrome de Ehlers-Danlos", contou. A condição faz com que distúrbios hereditários afetem os vasos da pele, das articulações e do sangue. “Se eu tentar me alongar, acabo me machucando. Mas não é nada assustador ou horrível, é só algo que preciso ficar atenta", acrescentou.

Mesmo com a doença em remissão desde 2021, Blair ainda se queixa de dores e cansaço. "Eu sinto dor o tempo todo. Me sinto cansada", explicou mostrando um acesso no braço.

"Estou me saindo bem, porém cansada. Quando as pessoas me perguntam o que quero fazer da minha vida, me sinto triste, porque tudo que quero é dormir e melhorar", desabafou. "Sou uma iniciante todos os dias. Estou bem, não posso reclamar, mas não sei se um dia terei a coordenação, o equilíbrio ou a energia que eu queria ter", disse.

Ainda assim, a artista se mantém positiva e também tem como motivação o apoio de fãs e pessoas que sofrem da mesma doença neurológica, através de mensagens de gratidão. "Obrigada por usar sua plataforma para normalizar deficiências invisíveis. Muito amor para você", escreveu um fã.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)