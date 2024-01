Nicolas Prattes e Sabrina Sato são flagrados em hotel após rumores de romance

Em meio a rumores de romance, Sabrina Sato e Nicolas Prattes foram vistos juntinhos no hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. No flagra publicado pelo jornalista Leo Dias nesta segunda-feira, 29, a apresentadora aparece do lado do ator em clima de intimidade.

Sabrina Sato, que é Rainha de Bateria da Vila Isabel, estava acompanhada da mãe, Kika Sato e da filha Zoe, de 5 anos.

Nicolas Prattes terminou em novembro o namoro de pouco mais de um ano com Luiza Caldi. Já Sabrina não assume um relacionamento desde o fim do casamento com Duda Nable, anunciado no início de 2023.