Sabrina Sato esbanja sensualidade em fotos de fio-dental na Bahia

A apresentadora Sabrina Sato, de 42 anos, deixou seus seguidores babando na madrugada desta segunda-feira (8) ao postar duas fotos sensuais no Instagram. Nas imagens, ela aparece apenas de fio-dental, encostada em um coqueiro, na Bahia.

Na primeira foto, Sabrina está de costas, exibindo suas curvas, com os cabelos presos em um coque e brincos de argola. Na segunda, a imagem dá um close em seu fio-dental, que tem uma correntinha com um palavra no pingente: subsuperfície, em inglês.

"Já com saudade da Bahia", escreveu Sabrina na legenda da publicação.

Os cliques da apresentadora logo viralizaram e ganharam muitos elogios dos seguidores e amigos famosos. "Amiga, como você é linda", elogiou Ivete Sangalo. "Deusa", escreveu Dani Calabresa. "Muito gata", disse um internauta. "Meu Deus, Sabrina", afirmou outro.

Sabrina, que faz aniversário mês que vem, em 4 de fevereiro, já está a todo vapor para o Carnaval. Ela é rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, há 20 anos, e no Rio, desfila pela Unidos de Vila Isabel.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)