De fio-dental, Sabrina Sato curte praia em família

Sabrina Sato já está aguardando ansiosa para se despedir de 2023 em grande estilo. A apresentadora está na Bahia com a família e postou, na última quinta-feira, 28, registros curtindo um dia de praia.

VEJA MAIS

Nas imagens, com direito a fotos e vídeos, aparecem Zoe, filha dela com Duda Nagle, além da irmã e empresária, Karina Sato, os sobrinhos Felipe e Manuela, filhos de Karina, e dona Kika Sato, mãe delas. De fio-dental azul, Sabrina exibiu a silhueta sarada, com direito a registros em cima de um balanço à beira-mar.

Sabrina Sato de fio-dental (Foto: Instagram @sabrinasato)