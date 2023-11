Sabrina Sato estreia programa com ex-namorado; saiba qual

O reality de relacionamento 'Let Love' estreia nesta segunda-feira, 13, a partir das 22h30, no Multishow. No Globoplay, os cinco primeiros episódios chegam de uma vez, disponíveis para os assinantes da plataforma. A atração conta com a apresentação de Sabrina Sato e João Vicente De Castro, uma dupla que exala sintonia dentro e fora das câmeras, eles foram namorados entre 2013 e 2015 e hoje são grandes amigos.

VEJA MAIS

Sabrina e João tem a missão de comandar um programa cujo objetivo é formar novos casais! No 'Let Love', duas pessoas que acabaram de se conhecer encaram o desafio de morar juntas, em busca de criar conexões reais na intimidade. Ao todo o 'Let Love' conta com 16 episódios, apresentados em três ciclos compostos por cinco programas, que acompanham o entrosamento entre diferentes pares. O último deles é uma edição especial de atualização de status, exibida no final da temporada.